MIUI 13.5, tutti gli smartphone Xiaomi che riceveranno l'update

Mentre gli sviluppatori della MIUI di Xiaomi sono già evidentemente alle prese con lo sviluppo della MIUI 14 basata su Android 13, un gran numero di smartphone del colosso cinese devono ancora ricevere l’aggiornamento alla versione MIUI 13.5.

Come avviene da ormai diverso tempo per quanto riguarda l’introduzione delle versioni x.5 della MIUI, anche la MIUI 13.5 si focalizzerà principalmente sul migliorare la stabilità generale del sistema, incrementare le performance e correggere un gran numero di bug.

Ecco quali saranno gli smartphone Xiaomi che riceveranno la MIUI 13.5

Sebbene non ci sia alcuna conferma da parte di Xiaomi, è molto probabile che la nuova versione della MIUI sarà disponibile per tutti gli smartphone aggiornati ad Android 12 o che lo saranno nel giro dei prossimi mesi.

Ecco la lista degli smartphone Xiaomi (e dei sub brand) che riceveranno la MIUI 13.5 con elevata probabilità:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Mi 11T

Xiaomi Mi 11T Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mix FOLD

Xiaomi Mix FOLD 2

Xiaomi CIVI

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 10

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40S

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi K30 4G

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10

Redmi 10 Power

Redmi 10 Prime

Redmi 10 Prime 2022

Redmi 10C

Redmi 10A

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

POCO M4

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 Pro 5G

POCO X3 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO X4 GT+

POCO F4

POCO F4 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Infine, la lista dei device che in tutta probabilità non saranno aggiornati alla nuova versione della MIUI: