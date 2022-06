Xiaomi, questi smartphone non riceveranno la MIUI 13.5

Mentre Google sta affinando gli ultimi cambiamenti per quanto riguarda Android 13 e Xiaomi sta portando avanti i lavori di ammodernamento della MIUI con l’introduzione della tanto attesa MIUI 14, purtroppo è noto che non tutti gli smartphone del colosso cinese saranno supportati per sempre e alcuni di essi non verranno aggiornati alla MIUI 13.5.

Questa versione intermedia della MIUI, se così possiamo chiamarla, è caratterizzata da alcune novità come ad esempio nuove animazioni, una nuova UI per il Centro di Controllo, nuove icone, una migliore gestione dei consumi e delle performance generali.

Ecco gli smartphone Xiaomi che non riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 13.5

Ecco la lista degli smartphone Xiaomi che non saranno aggiornati alla nuova versione della MIUI:

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Meitu

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

POCO C3

POCO C31

Se per caso il vostro smartphone Xiaomi rientrasse all’interno della lista soprastante, è forse arrivato il caso di prendere in considerazione l’idea di acquistarne uno nuovo; il problema principale non è l’assenza del supporto alle novità presenti all’interno della nuova versione della MIUI, ma il mancato supporto per quanto riguarda le patch di sicurezza e il rischio di essere esposti a gravi problemi di sicurezza senza che ne veniate a conoscenza e soprattutto senza che possiate porvi rimedio.

In questo caso avete davanti a voi due strade da prendere in considerazione: puntare al massimo rapporto qualità/prezzo acquistando Xiaomi 12X in offerta su Amazon oppure cambiare completamente orizzonte puntando al miglior medio gamma del momento, Samsung Galaxy A52s 5G in offerta su Amazon con il 43% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.