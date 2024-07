MIRACOLO Apple iPad 10: 48 PEZZI a solo 354€ su eBay

Devi essere velocissimo se vuoi aggiudicarti un Apple iPad 10 64GB a soli 354,99€, invece di 439€. Infatti, al momento della scrittura su eBay sono rimasti solo 48 pezzi disponibili a magazzino. Questo conferma quanto sia importante la tua rapidità a metterlo in carrello e confermare subito l’ordine.

Questo super prezzo lo ottieni inserendo il Coupon PSPRLUG24 nella sezione dedicata ai “Codici Sconto” alla pagina dove selezionare il metodo di pagamento. Tra l’altro hai 24 mesi di garanzia, consegna gratuita e possibilità di tasso zero con PayPal inclusi.

Apple iPad 10 64GB: prezzo REGALO da prendere al volo

Su eBay la grande offerta che riguarda Apple iPad 10 64GB è presa d’assalto da chi capisce bene il miglior rapporto qualità-prezzo. Oggi è tuo a soli 354,99€. Un prezzo regalo se pensi che di listino sul sito ufficiale di Casa Cupertino Italia lo paghi oggi 439€. E questo non è un semplice tablet.

Con quello che risparmi puoi acquistare la Apple Pencil e la tastiera per trasformarlo in un vero centro di creatività, produttività e intrattenimento. Il processore A14 Bionic è perfetto per gestire app e giochi anche più energivori e processocentrici. Il multitasking è un gioco da ragazzi per questo chip.

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici è super luminoso e si comporta bene anche sotto la luce del sole. Inoltre, è ricco di colori e di dettagli rendendo così ogni contenuto uno spettacolo da vedere. La batteria ha una lunga autonomia. Acquista iPad 10 adesso a soli 354,99€ con PSPRLUG24.