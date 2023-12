MINIMO STORICO per l'Epilatore Braun! (-50€)

Braun Silk-épil 9 rivoluziona l’esperienza di depilazione con la sua ampia testina flessibile che segue dolcemente i contorni del corpo, rendendo la depilazione precisa e agevole anche nelle zone più difficili da raggiungere. La tecnologia SensoSmart contribuisce a un’epilazione confortevole, dosando con precisione la pressione per ridurre la sensazione di dolore.

Le 40 pinzette dotate di tecnologia MicroGrip di Braun Silk-épil 9 effettuano una depilazione radicale, lasciando la pelle incredibilmente liscia per settimane, mentre l’illuminazione Smartlight integrata sul manico rivelatrice di peli sottili assicura una depilazione accurata, anche per quei peli difficili da individuare.

Il guanto refrigerante incluso si rivela un alleato prezioso, riducendo le irritazioni cutanee e regalando una piacevole sensazione di freschezza durante e dopo la depilazione. La versatilità dell’epilatore si estende anche grazie all’uso sotto l’acqua, elevando il comfort dell’esperienza di depilazione.

Oltre alla testina epilatoria, sono inclusi accessori come una testina per la rasatura, una testina per la rifinitura e una testina per l’esfoliazione, offrendo una gamma completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze di depilazione.