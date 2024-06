MINIMO STORICO per il robot che lava i pavimenti AUTOPULENTE! (-100€)

Il protagonista di quest’offerta è un robot che passa l’aspirapolvere, lava i pavimenti, si svuota e si pulisce in autonomia! Il suo nome è Dreame L10s Ultra e, con un corposissimo sconto da parte Amazon, arriva al prezzo più basso di sempre: appena 599,00€ al posto degli originari 699,00€!

Tutte le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti

Questo robot ha una capacità di aspirazione da 5.300Pa, in grado di eliminare anche lo sporco più ostinato, con i doppi spazzoloni rotanti a 180 giri al minuto che districano facilmente peli di animali e capelli. Completa il tutto un serbatoio d’acqua da 2.5 litri che gli consente di lavare fino a 200 metri quadrati di superficie con una sola carica.

Ma la vera chicca è la tecnologia DualBoost 2.0, che svuota automaticamente il contenitore della polvere in un capiente sacco da 3 litri, permettendo fino a 60 giorni di funzionamento senza interventi manuali. Inoltre, dopo ogni lavaggio, i mop vengono sollevati, puliti con spazzole ad alta velocità e asciugati con aria calda, prevenendo la formazione di odori e muffe.

Attraverso una telecamera RGB e una luce strutturata, che permettono al robot di mappare la casa e creare percorsi di pulizia ottimizzati, questo robot si muoverà in giro per la casa in modo agile. Questo sistema avanzato può essere controllato e personalizzato tramite l’app Dreamehome, che consente di avviare o interrompere il robot, monitorare il suo lavoro e regolare le impostazioni di pulizia.

E non mancano tecnologie quali rilevamento automatico dei tappeti, che attiva una modalità di pulizia specifica quando il mocio è installato, e la regolazione automatica dell’aspirazione che adatta la potenza in base al tipo di superficie.

Con il robot Dreame L10s Ultra non ti occuperai più di effettuare le pulizie dei tuoi pavimenti o tappeti che siano. Non perdere l’occasione di acquistarlo al prezzo più basso di sempre: 599,00€.