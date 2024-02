MINIMO STORICO per il fantastico Xiaomi Watch 2!

Sei pronto a mettere sul polso uno smartwatch dalla qualità altissima al prezzo più basso di sempre? Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Watch 2 che, in questo preciso istante, è disponibile su Amazon a soli 179,99€. Non è mai costato così poco e il suo prezzo precedente si attesta sui 235,31€!

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Watch 2

Dotato del sistema operativo Google Wear OS, questo smartwatch ti offre accesso a un vasto assortimento di app di Google e di terze parti per personalizzare la tua esperienza. Sotto la scocca, monta il processore Snapdragon W5+ Gen 1 che garantisce un’elaborazione potente ed efficiente, gestendo facilmente anche le attività più impegnative.

La navigazione precisa con GNSS L1+L5 ti assicura indicazioni stradali accurate, perfino in ambienti complessi, integrandosi con Google Maps per esplorare nuovi luoghi in tutta sicurezza.

Non manca poi la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, grazie alla quale puoi indossare lo Xiaomi Watch 2 sotto la pioggia o durante il nuoto, senza preoccupazioni. La sua costruzione robusta è progettata per resistere alle condizioni estreme.

Il suo monitoraggio PPG a 12 canali ti permette, poi, di avere sotto controllo la tua salute con precisione, ricevendo dati accurati sulla frequenza cardiaca, sulla saturazione dell’ossigeno nel sangue e sul livello di stress. Inoltre, il dispositivo vanta un ampio display AMOLED da 1,43″, un design elegante e leggero, una batteria a lunga durata, 117 modalità di allenamento, monitoraggio del sonno, controllo della musica, risposte alle chiamate, notifiche e molto altro ancora.

Non perdere l’opportunità di far tuo il fantastico Xiaomi Watch 2 al prezzo più basso di sempre: 179,99€.