Mini proiettore, super sconto: Android e fino a 130", oggi a meno di 80€

Il mini proiettore LQWELL HY300 è un dispositivo versatile e compatto che offre una qualità sorprendente per il suo prezzo, attualmente disponibile su Amazon a soli 79,98€, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo consigliato di 89,99€.

E’ possibile sincronizzare il contenuto del proprio smartphone o PC con il proiettore in pochissimi secondi, rendendo la configurazione e l’uso quotidiano estremamente semplici e agili. Il chip Bluetooth integrato permette inoltre di collegare facilmente il proiettore a dispositivi audio esterni, come cuffie o altoparlanti, per migliorare ulteriormente l’esperienza audiovisiva.

Dal punto di vista delle connessioni, il proiettore HY300 è equipaggiato con porte HDMI, USB e jack audio, offrendo ampia compatibilità con una vasta gamma di dispositivi come PC, laptop, TV box, Firestick, console di gioco e molto altro. Questa flessibilità permette di sfruttare il proiettore in diverse situazioni, sia per la visione di film che per le videoconferenze o le lezioni online.

E’ dotato di un supporto girevole a 220°, che permette di regolare facilmente l’angolo di proiezione, consentendo di utilizzare il pavimento, le pareti o persino il soffitto come superfici di proiezione. Inoltre, l’immagine può essere proiettata su schermi fino a 130 pollici, per un’esperienza in tutto e per tutto simile a quella delle sale cinematografiche.

La correzione trapezoidale automatica integrata, grazie a sensori di alta precisione, regola automaticamente l’immagine in modo che sia sempre perfettamente allineata, evitando distorsioni. Insomma, in altre parole: si tratta di un proiettore di ottima qualità ed estremamente semplice e comodo da usare. Il tutto ad un prezzo estremamente interessante: non farti scappare questo sconto a tempo limitato, rimane poco tempo!