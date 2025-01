Mini proiettore portatile Bluetooth FHD e trasformi il salotto in un cinema

I tuoi ragazzi amano i film e fosse per loro sarebbero sempre al cinema? E allora perché non portare il cinema direttamente nel salotto di casa tua? Oggi lo puoi fare spendendo pochissimo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo mini proiettore portatile Bluetooth a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato del 20% più un ulteriore sconto di 10 euro da applicare per un risparmio totale di ben 30 euro sul totale. Si tratta davvero di una promozione straordinaria e proprio per questo motivo durerà poco. Quindi sii rapido o rischi di perderti l’occasione.

Mini proiettore portatile Bluetooth a pochissimo

Il rapporto qualità prezzo di questo mini proiettore portatile Bluetooth è davvero qualcosa di pazzesco, difficilmente riuscirai a trovare di meglio. Ha una straordinaria luminosità e una risoluzione nativa FHD da 1080 p con supporto 4K. Gode di colori brillanti e immagini nitide e luminose.

Potrai scegliere la proiezione dell’immagine da un minimo di 4o pollici fino a un massimo di 200 pollici e potrai così goderti uno schermo gigantesco. Puoi collegare i tuoi dispositivi tramite le classiche porte HDMI e USB e addirittura tramite la connessione Bluetooth. In questo modo potrai connettere smartphone, tablet e tantissimo altro in modo semplice. Ha un design estremamente compatto e leggero che ti permette di portartelo ovunque tu voglia per regalarti serate cinema senza spendere un soldo.

Non perdere tempo perché ce n’è poco. A questo prezzo lo vorranno tutti che le unità disponibili non sono infinite. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo mini proiettore portatile Bluetooth a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.