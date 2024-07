Mini proiettore bluetooth in TRIPLO sconto su Amazon: occasione UNICA

C’è un’opportunità incredibile su Amazon che non puoi assolutamente farti scappare. Su questo mini proiettore bluetooth è infatti attivo un triplo sconto a tempo che ti permetterà di pagarlo soltanto 87,70 euro invece di 130,86. Per avere questa opportunità devi procedere come segue:

Spunta la casella del coupon presente in pagina, dove è scritto “ Applica coupon 32€ “

“ Inserisci il codice promozionale QL5J9RDC al momento del pagamento

In questo modo avrai altri due sconti che si aggiungeranno a quello già disponibile, rendendo l’acquisto di questo mini proiettore incredibilmente conveniente.

Il mini proiettore protagonista di questa offerta è dotato di tutte le funzionalità che puoi desiderare per goderti i tuoi film e giochi preferiti con una qualità eccezionale. Il focus elettrico ti permetterà di avere un’immagine perfetta in meno di 1 secondo, senza che tu debba intervenire manualmente sulla messa a fuoco. Puoi proiettare uno schermo di 100 pollici a soli 2,5 metri di distanza, risultando ideale anche per le stanze più piccole.

Con 18000 lumen di luminosità, supporto per 1080P Full HD e un contrasto di 12000:1, ogni immagine sarà chiara e vibrante. La lente rivestita ad alta trasmittanza garantisce una precisione del colore straordinaria. Inoltre, i due altoparlanti integrati da 5W offrono un suono potente che completa l’esperienza immersiva.

Si connette ai tuoi dispositivi in WiFi e bluetooth, senza bisogno di usare adattatori o dongle. Inoltre, con un peso di soli 0,8 kg e una pratica maniglia per il trasporto, puoi portarlo ovunque. Versatile e facile da collegare grazie alle porte HDMI, USB, AV e jack da 3,5 mm, può essere il tuo affare di inizio settimana. Acquistalo adesso su Amazon prima che vada a ruba.