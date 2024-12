Mini PC Windows con i5-12450H: solo 319€ con l'offerta di Amazon

È il momento giusto per comprare un nuovo mini PC Windows, minimizzando la spesa senza compromessi sulle prestazioni. Con la nuova offerta Amazon in corso in queste ore, infatti, è possibile acquistare un mini PC NiPoGi al prezzo scontato di 319 euro. Il modello in questione è dotato del processore Intel Core i5-12450H, una CPU molto potente e utilizzata anche da diversi notebook da gaming, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD (con possibilità di espansione). Il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Mini PC NiPoGi: il prezzo su Amazon è ottimo

Il mini PC disponibile oggi su Amazon in offerta è dotato del processore Intel Core i5-12450H con 8 core affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD, con possibilità di espansione. Si tratta di una dotazione che si traduce in ottime prestazioni, soprattutto considerando la spesa richiesta.

Il computer è dotato anche di supporto al Wi-Fi 6 e al Bluetooth 5.2 e può contare su quattro porte USB-A, una USB-C e due HDMI oltre a una VGA, una Gigabit Lan e a un jack. C’è anche il sistema operativo Windows 11. Il mini PC NiPoGi può gestire fino a tre monitor. Le dimensioni sono pari a 3,7 x 12,6 x 5 cm e c’è anche il supporto VESA.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il mini PC NiPoGi, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 319 euro. Il computer è spedito da Amazon ed è acquistabile in offerta solo per un breve periodo di tempo.