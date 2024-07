Mini PC, prezzo wow: meno di 390€ per Ryzen 7, 32GB di RAM e Wi-Fi 6

Oggi Amazon propone un’impressionante Mini PC del brand NiPoGi ad un prezzo straordinario. AMD Ryzen 7 5800U, 32GB di RAM (!) e opzioni di connettività avanzate. Tutto questo a meno di 390€, grazie ad un generoso coupon sconto da ben 210€: per riscattarlo dovrai spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il cuore del NiPoGi Mini PC è la potente CPU AMD Ryzen 7 5800U, con una frequenza base di 1,9 GHz e una frequenza massima di 4,4 GHz, supportata da una cache di 16 MB. La grafica è gestita dalla GPU integrata Radeon RX Vega 8, con una frequenza grafica di 2000 MHz, rendendo questo mini PC adatto per la riproduzione di video 4K, l’editing multimediale e un gaming leggero.

Il dispositivo è equipaggiato con 32 GB di RAM DDR4 (2 da 16 GB) e un SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 da 512 GB. La RAM è espandibile fino a 64 GB grazie ai due slot SODIMM disponibili, offrendo flessibilità e potenza sufficiente per gestire multitasking e applicazioni pesanti. L’SSD garantisce tempi di avvio rapidi e accesso veloce ai dati, migliorando significativamente le prestazioni complessive del sistema​.

Per quanto riguarda la connettività, il NiPoGi Mini PC è dotato di una porta Gigabit Ethernet LAN RJ-45, supportando velocità di trasferimento file elevate. Inoltre, la connettività wireless è garantita dal Wi-Fi 6 (802.11ax), che offre velocità fino a 2,4 Gbps su banda 5 GHz, migliorando l’esperienza di navigazione, streaming e gaming online.

