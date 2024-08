Mini motosega per potature e giardinaggio a 36€: SCONTISSIMO di Amazon

Su Amazon è attiva una buonissima offerta per giardinaggio e fai-da-te su questa mini motosega a batteria che puoi acquistare a soli 36,09 euro invece di 49,99 grazie al 28% di sconto in offerta lampo.

Mini motosega a batteria: utile per tanti scopi

Questo gioiellino, nonostante le dimensioni compatte, è dotato di una catena di guida di alta qualità che, grazie alla tempra profonda, assicura un taglio liscio e preciso. Il motore in rame puro è così potente da permetterti di tagliare tronchi di 8 cm di diametro in circa 10 secondi.

Leggera e maneggevole, con un peso di soli 1,1 kg, questa motosega può essere utilizzata con una sola mano, risultando comoda e facile da usare. L‘impugnatura ergonomica antiscivolo garantisce un comfort eccezionale, anche durante sessioni prolungate.

Il set include due batterie agli ioni di litio da 2000 mAh, che ti offrono un’autonomia di 1-2 ore di utilizzo continuo. Queste batterie, grazie alla protezione da sovraccarico e temperatura, durano molto più a lungo rispetto alle batterie alcaline tradizionali. Inoltre, riceverai due catene, in modo da avere sempre una di ricambio pronta all’uso.

In termini di sicurezza, infine, la motosega è dotata di un deflettore regolabile a 90°, un pulsante di blocco per evitare avvii accidentali, guanti protettivi e occhiali per proteggere gli occhi dai trucioli, insieme ad un set di accessori utili come una chiave esagonale, un cacciavite, un caricabatterie e olio lubrificante.

Un attrezzo potente, leggero, sicuro e facile da usare: acquista adesso la mini motosega in offerta a soli 36,09 euro.