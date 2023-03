Mini frigo da 10 litri oggi tuo con SCONTO FOLLE su Amazon(-44%)

Offerta assolutamente da non perdere quella di Amazon: ancora per poco tempo potrai acquistare questo fantastico mini frigo da 10 litri Enventor al prezzo super scontato di soli 49,99 € grazie allo sconto pazzesco del 44%.

Potrai approfittare di questa offerta folle e portarti a casa questo prodotto, quasi a metà prezzo, che potrebbe rivelarsi molto utile soprattutto in vista dell’arrivo delle giornate più calde.

Si sa, lo spazio in frigo non basta mai – soprattutto in estate – per questo motivo, quella di Amazon è un’offerta da non lasciarsi scappare. Il mini frigo da 10 l potrà contenere tranquillamente 6 lattine da 330 ml. Le sue dimensioni interne sono 21 cm x 14 cm x 14 cm. Questo mini frigorifero compatto è provvisto di un ripiano rimovibile che potrai utilizzare per separare facilmente snack e bevande.

Provvisto di un avanzato sistema termoelettrico, potrà raffreddare le tue bevande con una temperatura che varia tra 18 e i 20 ℃. Potrai passare dal raffreddamento al riscaldamento con il semplice tocco di un pulsante. Questo mini frigo può rivelarsi molto utile in diverse situazioni. Può infatti seguirti nei tuoi viaggi lontano da casa o se ti ritroverai fare una grigliata in giardino con i tuoi amici.

Insomma, le tue bibite fresche saranno sempre con te ovunque tu sarai e non dovrai più farne a meno, soprattutto nei giorni più afosi. Grazie al suo design compatto e unico, questo piccolo frigorifero occuperà veramente pochissimo spazio. Potrai metterlo ovunque, sarà ideale per la tua camera da letto, da tenere sotto la scrivania e sul comò.

Lo potrai spostare facilmente poiché è estremamente leggero, insomma perfetto da portare ovunque. Dunque non ti resta che correre su Amazon e acquistare questo imperdibile mini frigo da 10 litri Enventor a meno di 50 euro approfittando dell’offerta del 44%. Lo sconto potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare, domani potrebbe essere troppo tardi.

