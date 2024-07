Mini-aspirapolvere portatile per auto, prezzo bomba: tuo a meno di 26€

Questo aspirapolvere senza fili 2-in-1 della Baseus è attualmente in offerta su Amazon a soli 25,98€ rispetto al prezzo originale di 45,99€, grazie a uno sconto del 35%. Questo mini aspirapolvere portatile offre un’opzione versatile ed efficiente per la pulizia rapida in diversi ambienti, sia a casa che in ufficio o in auto. Per averlo al prezzo scontato ti basterà riscattare il coupon che si trova sotto al prezzo del prodotto.

L’autonomia è discreta, considerate le dimensioni compatte del dispositivo: 25 minuti con una sola ricarica, sufficienti per pulire completamente gli interni della vostra auto senza pause. La batteria da 2000mAh garantisce una buona durata, mentre il tempo di ricarica è di circa 3-4 ore tramite il cavo USB incluso.

Il design compatto e leggero facilita il trasporto e l’uso prolungato senza affaticare le braccia. Questo lo rende perfetto per pulire aree difficili da raggiungere, come l’interno dell’auto, divani, tappeti, mobili e persino tastiere. La bocchetta a lancia 2 in 1 inclusa migliora ulteriormente la versatilità dell’aspirapolvere, permettendo di affrontare una varietà di superfici e spazi ristretti con facilità (come l’interno delle cuciture dei sedili).

La manutenzione del dispositivo è semplice grazie al filtro e al serbatoio per la polvere rimovibili e riutilizzabili, che possono essere facilmente puliti per mantenere l’aspirapolvere in condizioni ottimali. Addio polvere e briciole: non farti scappare questa offerta e acquistalo subito a meno di 26€!