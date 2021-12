Minecraft: mancano pochi mesi alla distruzione totale di questo mondo

Si potrebbe definire un'impresa folle quella che sta per concludere un utente ormai quasi arrivato al termine della sua missione. In pratica dal 2017, quando ha deciso di intraprendere questa avventura pazzesca, ad oggi è quasi riuscito a distruggere tutto il mondo di Minecraft. Al suo completamento raggiungerà così un record assoluto.

Mancano pochi mesi alla distruzione totale del mondo di Mincraft

Secondo alcuni calcoli, all'utente YouTube Minthical dovrebbero mancare pochi mesi al raggiungimento dell'obiettivo. In sostanza, a febbraio 2022 potrebbe aver concluso la sua epica impresa completando la distruzione totale del mondo di Mincraft. Una mission iniziata nel 2017 che a novembre 2021 lo ha portato ad aver distrutto circa l'80% dei mattoncini di questo incredibile gioco.

Il Bedrock Massacre è molto vicino. Infatti, dei 47 milioni di blocchi, l'utente è riuscito finora a distruggerne 38 milioni. Quattro anni di sforzi e sacrifici e questo grazie anche agli otto importanti aggiornamenti che hanno implementato Minecraft cambiandolo radicalmente dal suo debutto. Ciò ha permesso ai player di spingere le loro capacità oltre molti limiti nel gioco.

Come anticipato, Minecraft nel suo mondo contiene circa 47 milioni di blocchi. Minthical a ottobre 2020 ne aveva estratti quasi 25 milioni. Oltre 5.000 picconi utilizzati per rompere tutti i blocchi, tra l'altro tutti in modalità Sopravvivenza. L'utente stima di poter concludere la missione verso febbraio 2022. Nel video qui sotto riportato trovate un breve estratto dell'impresa titanica.

Minthical ha anche spiegato cosa lo ha spinto a intraprendere una simile missione e perché ci tiene tanto a raggiungere questo record particolare in Minecraft. Ecco cosa ha dichiarato l'utente: