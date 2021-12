Minecraft diventerà il metaverso di Microsoft? Risponde Phil Spencer

Il concetto di metaverso e di cosa vorrà diventare da grande è tutto da definire, anche per un mercato fortemente interattivo come quello dei videogiochi.

Phil Spencer, capo della divisione Xbox, ne ha parlato nel corso di una lunga intervista concessa al portale Protocol, in cui si è soffermato sulla visione di Microsoft per questa nuova ossessione tecnologica e di come Minecraft possa già essere un ottimo protagonista.

“Minecraft è davvero uno strumento di creazione aperto, in cui le persone possono creare cose, condividerle attraverso il marketplace della nostra community e venderle ad altri membri. E penso che l'apertura all'interno di Minecraft sia una parte critica per definire ciò che è diventato“.

Phil Spencer, capo della divisione Xbox in Microsoft.

Il metaverso e i pensieri di Microsoft sul futuro

L'esempio del titolo di Mojang è importante perché, secondo Spencer, la crescita dei mondi virtuali creati dai giocatori è un ingrediente necessario affinché il metaverso abbia successo come un qualcosa che metta l'utente al centro dell'esperienza e non come una sorta di dispotismo piazzato di forza su piattaforme e prodotti esistenti.

“Perché questo metaverso su cui molte persone si stanno concentrando è meglio per i giocatori? Perché è meglio per i creator? Penso che sia più facile per molte aziende tecnologiche descrivere come questa soluzione possa essere la migliore per loro. Abbiamo appena imparato tuttavia che se mettiamo il giocatore al centro, per usare di nuovo il mio vocabolario di gioco, e proviamo a costruire un ecosistema che funzioni intorno alle esigenze e ai bisogni dei creatori, la dinamica della piattaforma decollerà“.

Phil Spencer riprende l'esempio della strategia attuata in casa Xbox per ribadire infine il suo concetto.

“Il metaverso richiede un vero approccio aperto. Ci muoveremo con la stessa sensibilità che abbiamo avuto nei giochi, con persone che dovrebbero essere in grado di giocare ai titoli che vogliono dove preferiscono, con le persone con cui desiderano. Perché se non è meglio per i giocatori e i creator, perderai. Devi iniziare con quel concetto come principio fondamentale“

Minecraft è stato lanciato per la prima volta nel 2009 e, nel corso degli anni, è stato reso disponibile su praticamente tutte le principali piattaforme da gioco tra PC, console e mobile. Nel 2014, Microsoft ha annunciato l'acquisizione dello sviluppatore Mojang e dell'intero franchise, mantenendo però il titolo e relativi spin-off aperti a qualsiasi sistema.