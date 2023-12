I migliori strumenti di intelligenza artificiale per la produzione musicale

L’intelligenza artificiale si sta diffondendo in numerosi settori, anche in quelli più complessi che presentano sfide e insidie, come il campo della musica. Esistono diverse piattaforme di intelligenza artificiale dedicate alla musica, e, una volta superati i dubbi e i potenziali problemi, se utilizzate con consapevolezza, possono diventare strumenti creativi interessante. L’AI permette infatti di accelerare le attività e semplificare la sperimentazione, offrendo nuove opportunità per l’innovazione nel settore musicale.

WavTool il progetto musicale AI

WavTool si presenta come una Digital Audio Workstation (DAW) avanzata e basata su browser, progettata per offrire un’esperienza di editing audio completa e intuitiva. Il suo componente AI principale è un assistente di sequenza MIDI, che fornisce supporto sia nella creazione manuale di tracce sia nell’elaborazione automatica di materiale musicale. Inoltre, WavTool è dotato di un chatbot, denominato Conduttore, capace di rispondere a interrogativi relativi alla teoria musicale e alla produzione, nonché di intervenire attivamente nel processo creativo, apportando modifiche e trasformando l’audio registrato in formato MIDI.

Il piano gratuito di WavTool consente agli utenti di creare fino a 8 tracce per progetto, con un massimo di 384 battute per traccia, limitando l’uso dei prompt a 5 ogni 8 ore e permettendo l’impiego di un solo plug-in personalizzato. Per accedere a funzionalità aggiuntive e sfruttare appieno le potenzialità della piattaforma, è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Magenta Studio l’evoluzione della musica

Proseguendo con Magenta Studio che emerge come un plugin per Ableton Live, che offre un approccio divertente e innovativo alla creazione musicale. Basato sugli strumenti e modelli open source del progetto Magenta di Google, questo plugin utilizza tecniche avanzate di apprendimento automatico per ispirare e facilitare il processo creativo.

Magenta Studio è disponibile gratuitamente permettendo agli utenti di esplorare diversi stili, generi e atmosfere musicali, ampliando le possibilità espressive e sperimentali. Che si tratti di un’applicazione autonoma o di un plugin per Ableton Live, Magenta Studio è una risorsa preziosa per musicisti e produttori alla ricerca di nuove frontiere nella composizione musicale.

AIVA assistente musicale intelligente

Un altro strumento è AIVA che si posiziona come una Digital Audio Workstation (DAW) rivoluzionaria, capace di generare composizioni musicali complete in una vasta gamma di stili, dall’EDM e lo-fi al folk rock e al rap old school. AIVA funge da assistente di generazione musicale basato sull’intelligenza artificiale, offrendo una piattaforma online che permette di generare nuove canzoni in pochi secondi e supporta gli artisti nell’esprimere la loro arte in modo originale e innovativo. Indipendentemente dal livello di esperienza, gli utenti possono sfruttare il potenziale dell’AI generativa per creare composizioni originali e personalizzare il proprio stile musicale. Ma non solo, AIVA dà anche la possibilità di creare modelli di stile personalizzati, caricando file audio o MIDI per influenzare il processo creativo, per poi modificare liberamente le tracce generate.

Inoltre, AIVA offre la possibilità di monetizzare con la musica generata, fornendo diverse opzioni di abbonamento per soddisfare le esigenze di ogni utente. Nello specifico, la versione gratuita di AIVA attribuisce i diritti d’autore ad Aiva Technologies, consentendo agli utenti di scaricare fino a tre file MP3 o MIDI al mese, con una durata massima di 3 minuti ciascuno. Invece, per coloro che desiderano ottenere i diritti di copyright e monetizzazione, nonché accedere a una gamma più ampia di formati di file, è disponibile un piano Pro.

Loudly il generatore di musica AI

In sostanza, l’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama musicale, con strumenti come Loudly che rivoluzionano la creazione di colonne sonore e il processo di editing musicale. L’AI è l’opportunità per gli artisti di esplorare nuove dimensioni sonore e, grazie a una vasta gamma di funzionalità, offrono l’opportunità di realizzare progetti musicali distintivi e innovativi. Nello specifico, Loudly si presenta come una piattaforma di produzione musicale che offre un ampio catalogo di tracce audio e loop royalty-free, permettendo agli utenti di navigare, personalizzare e scaricare contenuti in diversi formati per soddisfare le proprie necessità artistiche.

Il generatore di musica di Loudly è uno strumento innovativo che consente di creare composizioni musicali in modo rapido e automatico. Inoltre, Loudly permette anche di remixare tracce di artisti in diversi generi musicali, grazie a una tecnologia di deep learning. Le diverse funzioni semplificano il processo creativo e ampliano le possibilità espressive nel campo musicale. Con l’AI, la musica si evolve in modi straordinari, aprendo la strada a composizioni uniche e sensazionali.

Soundful la musica con la potenza dell’AI

Infine, Soundful una piattaforma sofisticata progettata per generare musica di sottofondo adatta a una varietà di applicazioni, da social media come Instagram e YouTube a live streaming e produzioni cinematografiche. Soundful sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per generare musica per una vasta gamma di progetti creativi, fornendo strumenti e servizi musicali tramite una piattaforma online intuitiva. Gli utenti possono utilizzare il generatore di musica per creare composizioni in pochi secondi, scegliendo tra stili diversi, personalizzare le tracce generate con effetti, modifiche di tempo, volume e mixaggio. La piattaforma si avvale di modelli avanzati che coprono diversi stati d’animo, generi e temi musicali.

Soundful assicura anche una licenza flessibile e sicura, che consente agli utenti di mantenere la proprietà delle proprie creazioni e di monetizzarle senza difficoltà. Nel dettaglio la versione gratuita di Soundful offre agli utenti tre download e un pacchetto stem al mese, oltre a un accesso limitato a 25 modelli. Invece, per coloro che cercano un’esperienza più ricca e termini di licenza estesi, sono disponibili vari piani di abbonamento che includono un numero maggiore di modelli e diverse funzionalità extra.