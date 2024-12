Il 2024 sta per terminare, ma ha lasciato alcune delle migliori Serie TV. Disponibili sulle principali piattaforme di streaming live e on demand, se ancora non le hai viste ti consigliamo di non perderle assolutamente.

Assicurano tanto intrattenimento e la voglia di vedere ogni singolo episodio uno dietro l’altro. In questo elenco puoi trovare una selezione dei migliori titoli, particolarmente apprezzati dal pubblico appassionato.

Serie TV: le migliori del 2024

Ecco quali sono le migliori Serie TV del 2024 in base all’indice di gradimento degli spettatori.

Hanno ucciso l’uomo ragno (Dramedy, NOW)

(Dramedy, NOW) La storia della nascita degli 883, raccontata con uno sguardo fresco e nostalgico agli anni ’90. Seguiamo il percorso di Max Pezzali e Mauro Repetto da sognatori di provincia a icone pop, tra musica, amicizia e le sfide dell’industria discografica. Baby Reindeer (Dramedy, Netflix)

(Dramedy, Netflix) Un comico in difficoltà si trova invischiato in una relazione tossica con una stalker ossessiva. La serie esplora con umorismo nero e sensibilità i confini tra vittima e carnefice, e come il passato possa influenzare le nostre scelte. Shōgun (Drama storico, Disney+)

(Drama storico, Disney+) Un’epica saga ambientata nel Giappone feudale del 1600, che intreccia intrighi politici, scontri culturali e guerre di potere. Un marinaio inglese naufragato si trova al centro di un conflitto che cambierà per sempre il destino del paese. The Penguin (Crime drama, NOW)

(Crime drama, NOW) Spin-off dell’universo di Batman incentrato sull’ascesa al potere del Pinguino. In una Gotham City senza il Cavaliere Oscuro, seguiamo l’ambizione spietata di Oswald Cobblepot nel sottomondo criminale. True Detective: Night Country (Thriller, NOW)

(Thriller, NOW) L’acclamata serie antologica torna con una nuova stagione ambientata in Alaska. Due detective indagano sulla misteriosa scomparsa di un gruppo di scienziati, affrontando i propri demoni personali e i segreti di una comunità isolata. Mr & Mrs Smith (Spy comedy, Prime Video)

(Spy comedy, Prime Video) Un reboot della famosa storia di spie sposate, questa volta con un tocco più leggero e romantico. Due agenti segreti si fingono una coppia per una missione, ma l’attrazione tra loro complicherà le cose. Ripley (Thriller psicologico, Netflix)

(Thriller psicologico, Netflix) Un raffinato adattamento in bianco e nero del classico di Patricia Highsmith. Seguiamo le macchinazioni dell’affascinante e pericoloso Tom Ripley mentre si fa strada nell’alta società italiana degli anni ’60, tra inganni e identità rubate. Body Problem (Fantascienza, Netflix)

(Fantascienza, Netflix) Un’ambiziosa serie sci-fi basata sul romanzo di Liu Cixin. Scienziati e militari di diverse epoche si trovano coinvolti nelle conseguenze del primo contatto con una civiltà aliena, in un intreccio che sfida la percezione della realtà e del tempo. Fallout (Sci-fi post-apocalittico, Prime Video)

(Sci-fi post-apocalittico, Prime Video) Adattamento dell’omonima serie di videogiochi, ambientato in un futuro devastato da una guerra nucleare. Seguiamo le vicende di diversi sopravvissuti mentre emergono dai rifugi sotterranei, in un mondo che mescola umorismo nero, azione spettacolare e critica sociale. The Day of the Jackal (Thriller, NOW)

Un assassino d’élite conosciuto come Lo Sciacallo accetta un incarico ad alto rischio. Un tenace agente dell’intelligence britannica gli dà la caccia in un emozionante inseguimento attraverso l’Europa, in una serie che reinventa il classico romanzo di Frederick Forsyth.