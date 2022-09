Qual è la migliore VPN attualmente disponibile

Se vuoi navigare in totale sicurezza proteggendo la tua privacy devi affidarti assolutamente a una VPN. Si tratta di un servizio che rende la tua navigazione online anonima e crittografata, a prova di minacce informatiche.

Ovviamente sul mercato ce ne sono tantissime disponibili e con ottime caratteristiche. Tuttavia, ce n’è sempre una che spicca per qualità risultando così la migliore rispetto alle altre. Di chi stiamo parlando? La risposta non vi sorprenderà se già la conoscete.

Si tratta di NordVPN, una vera e propria VPN che integra un sistema di sicurezza all’avanguardia capace di proteggerti da qualsiasi attacco. Non dovrai temere tracker, annunci pubblicitari, malware e cybercriminali. Con questo servizio sarai al sicuro 24 ore su 24.

NordVPN è la migliore VPN

Per celebrare questo traguardo NordVPN ha deciso di regalare 3 mesi gratis e uno sconto del 65% sul suo prezzo. Anche se con questa promozione risparmierai davvero tanto, le caratteristiche della VPN sono addirittura migliorate.

Infatti, grazie alla funzionalità Threat Protection avrai uno scudo attivo contro tracker, malware e annunci pericolosi anche quando non sei connesso a uno dei server di NordVPN. Inoltre, potrai accedere a qualsiasi contenuto del Web.

Non importa dove ti trovi, quali sono le censure attive e le limitazioni geografiche imposte da alcuni servizi. Con NordVPN godi di un accesso illimitato a qualsiasi sito internet, piattaforma streaming, eCommerce e altro senza problemi.

Potrai anche collegarti a una rete WiFi Pubblica con la sicurezza che i tuoi dati saranno sempre protetti. Non dovrai più temere per la tua privacy. Qualsiasi dato personale non potrà più essere gestito da occhi indiscreti.

NordVPN è la VPN più apprezzata sia dagli utenti di tutto il mondo che dagli esperti in sicurezza informatica. La sua applicazione è disponibile per tutti i tuoi dispositivi. Quindi potrai proteggere tutto ciò che utilizzi per connetterti a internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.