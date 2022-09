WiFi Pubblica: 4 cose da fare per non correre rischi

Hai mai sentito parlare di rete WiFi Pubblica? Si tratta di un ottimo servizio messo a disposizione per chiunque si trovi in alcune città, aeroporti, supermercati, ospedali e altro. Non c’è bisogno di password per collegarsi, ma solo di una registrazione una tantum ed è completamente gratuito.

Come avrai ben capito questa è una manna per il tuo traffico dati e per quello di chi spesso si trova in viaggio per lavoro, ma anche per piacere. Una connessione tramite HotSpot pubblici è sempre particolarmente apprezzata da chi si trova all’estero e per navigare, altrimenti, dovrebbe attivare un piano dati con compagnie locali.

Tuttavia, se la rete WiFi Pubblica è molto utile e amata è altrettanto odiata quando si scoprono tutti i pericoli che nasconde, magari provandoli sulla propria pelle. Essendo pubbliche, queste connessioni sono soggette a cybercriminali e hacker che le utilizzano come veicoli per appropriarsi dei dati personali di chi si connette.

Il rischio, quindi, è quello di beccarsi un brutto virus che non è di certo un raffreddore, ma un malware o un trojan. Quando questi infettano il dispositivo della vittima agiscono in background senza dare segnali. Purtroppo ce ne si accorge sempre troppo tardi quando la propria privacy e, spesso, i propri risparmi sono già compromessi.

WiFi Pubblica: 4 cose che devi fare prima di connetterti gratis

Forse avrai pensato che non ne vale più la pena collegarsi a una rete WiFi Pubblica quando disponibile. In realtà non è così, anche perché risparmiare dati quando si è in viaggio o navigare velocemente se in quella zona hai poca copertura sono due vantaggi da sfruttare.

Ad ogni modo però ci sono 4 cose che devi assolutamente fare prima di connetterti a un HotSpot pubblico per non correre rischi. Si tratta di abitudini sane che diventeranno poi una routine automatica capace di proteggere te, i tuoi dati, i tuoi dispositivi e i tuoi risparmi:

non connetterti mai a una rete WiFi Pubblica prima di aver attivato una VPN sul tuo dispositivo. Questa è l’unica soluzione per crittografare il tuo traffico online. In altre parole ti renderà completamente anonimo proteggendoti da tracker, hacker e altre minacce; evita di consultare i tuoi conti correnti online o i tuoi portafogli digitali in criptovalute. Solitamente una VPN ti protegge in modo totale e capillare, ma è sempre meglio non correre rischi. Potresti essere vittima di un blackout dell’app e in quel momento perdere la sua protezione; non accedere mai ai tuoi gestori di password, potresti essere spiato e rivelare la chiave di accesso generando così una esfiltrazione delle tue credenziali. Stessa cosa vale per i tuoi contenuti in cloud o per i backup su cloud; installa un buon antivirus sui dispositivi che utilizzi per connetterti a una rete WiFi Pubblica. Questo è un ottimo modo per proteggerti da qualsiasi minaccia possa cercare di intaccare i tuoi dati, la tua privacy e i tuoi conti online.

Come scegliere VPN e antivirus

Dei consigli che abbiamo visto, due sono azioni che dovrai abituarti a svolgere regolarmente ogni qualvolta decidi di collegarti a una rete WiFi Pubblica. Gli altri due, invece, sono servizi da acquistare nel caso tu non li avessi attivati sui tuoi dispositivi. Ecco 2 soluzioni molto valide e anche economiche.

Per quanto riguarda la VPN una delle migliori è NordVPN perché non solo fornisce un ottimo tunnel crittografato, ma include anche una funzionalità indipendente dai suoi server. Questa si chiama Threat Protection e protegge da tracker, malware e annunci malevoli.

Per quanto riguarda l’antivirus il nostro consiglio è di installare AVG Internet Security. Il vantaggio di questo sistema di sicurezza multi dispositivo è che fornisce protezione da qualsiasi virus, anche i più recenti. Inoltre, assicura una protezione da ransomware, verifica la sicurezza delle reti WiFi, evita siti Web falsi e protegge dal phishing.

