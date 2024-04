Migliora il tuo stile con l'iconico orologio CASIO a 29€!

Con la sua costruzione robusta e una serie di funzionalità utili, questo orologio si rivela perfetto per chi cerca un segnatempo affidabile, versatile e resistente. Per gli amanti del mondo subacqueo, la resistenza all’acqua fino a 100 metri è una caratteristica fondamentale: questo orologio è pronto a resistere a tutte le sfide.

Nelle situazioni di scarsa illuminazione, l’illuminazione LED si rivela un alleato prezioso, garantendo una chiara visibilità dell’ora e delle funzioni dell’orologio anche al buio. Non importa se ti trovi in una caverna buia o in campeggio sotto le stelle, il CASIO W-800H-1A ti tiene sempre informato.

E quando si tratta di gestire il tempo, questo orologio si dimostra un vero maestro. Con la sua sveglia integrata, il cronometro accurato al centesimo di secondo e il timer per il conto alla rovescia, hai tutto il necessario per essere organizzato e puntuale in ogni occasione.

La resistenza è un’altra caratteristica chiave del CASIO W-800H-1A. La cassa e il cinturino in resina sono progettati per resistere agli urti, ai graffi e all’usura, rendendolo ideale per chi conduce uno stile di vita attivo e dinamico.

E non dimentichiamoci della batteria che assicura che il tuo orologio sarà sempre pronto quando ne avrai bisogno. Con una batteria che dura fino a 10 anni, puoi contare su questo orologio per molte avventure future.