Microsoft termina la produzione del Surface Studio 2 Plus

Fine corsa per il Surface Studio 2 Plus, il PC all-in-one di Microsoft. La casa di Redmond ha confermato a Windows Central di aver terminato la produzione dell’ultimo modello introdotto due anni fa.

Attraverso una nota, Microsoft ha sottolineato che “i clienti potranno continuare ad acquistare Surface Studio 2 Plus dai rivenditori e partner che hanno ancora disponibile il modello in questione”. Laddove invece le scorte siano esaurite, “il Surface Studio 2 Plus non sarà più disponibile per nuovi acquisti”.

Fine corsa per il Surface Studio di Microsoft

Gli sviluppi recenti lasciano quindi presagire che non vi sia più futuro per il Surface Studio di Microsoft, un po’ lo stesso destino riservato a tre popolari app. Un dispositivo costoso e di nicchia, vero, ma unico nel mercato, tanto che gli esperti lo ritenevano come il dispositivo Windows all-in-one per eccellenza.

Evidentemente questo non è bastato per far sì che Microsoft continuasse a crederci. Non è un caso che nel 2024 la maggior parte degli sforzi dell’azienda si siano concentrati sui dispositivi Copilot Plus, come ad esempio Surface Laptop 7 e Surface Pro 11.

A meno di colpi di coda imprevedibili, dunque, termina dopo 8 anni la storia di Surface Studio. Il primo all-in-one di Microsoft vide la luce nel 2016: si rivolgeva ai creator, che fino ad allora avevano guardato quasi esclusivamente al mondo Apple.

Otto anni fa il Surface Studio era rivoluzionario, pensato con uno schermo touchscreen e display da 28 pollici che attraverso una cerniera unica si trasformava in un enorme tablet per disegnare. E lo era ancora oggi, almeno per chi aveva avuto modo di apprezzarlo nella sua essenza di dispositivo fuori dal comune.

E a voi mancherà?