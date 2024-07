Microsoft Surface Pro 9 in offerta su Amazon: da 1329 a soli 899 euro, anche a rate

Il re dei convertibili 2-in-1 è in offerta su Amazon ad un prezzo clamoroso. Parliamo ovviamente del Microsoft Surface Pro 9, soluzione highend che combina il meglio del mondo dei tablet e dei laptop in un unico device. Oggi può essere tuo a meno di 900€ grazie ad un irripetibile sconto del 32%: devi essere velocissimo, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Il Microsoft Surface Pro 9 è un dispositivo 2-in-1 che combina la portabilità di un tablet con la potenza e la funzionalità di un laptop. Equipaggiato con un display da 13 pollici PixelSense con risoluzione elevata, il Surface Pro 9 offre una qualità visiva eccellente, con colori vivaci e dettagli nitidi, ideale per il lavoro creativo, la visione di contenuti multimediali e la navigazione web.

Il cuore pulsante del Surface Pro 9 è il processore Intel Core i5 di 12ª generazione, appartenente alla piattaforma Intel Evo, che garantisce prestazioni elevate e efficienza energetica. Questo processore, supportato da 8 GB di RAM, consente di gestire facilmente il multitasking e di eseguire applicazioni impegnative senza rallentamenti. La grafica integrata Intel Iris Xe offre prestazioni grafiche migliorate, rendendo il dispositivo adatto anche per attività grafiche leggere e per il gaming occasionale.

La capacità di archiviazione del Surface Pro 9 è di 256 GB SSD, che garantisce velocità di lettura e scrittura elevate, migliorando notevolmente i tempi di avvio del sistema e delle applicazioni.

In termini di connettività, il Surface Pro 9 è ben equipaggiato con porte USB-C, USB-A, Surface Connect e un jack per cuffie, offrendo numerose opzioni per collegare periferiche e accessori. Non farti scappare questa ottima occasione: acquistalo subito per averlo a meno di 900€. Al momento del checkout, se lo desideri, potrai anche scegliere di pagarlo a rate.