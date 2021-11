Microsoft Surface Neo è appena stato avvistato in Red Notice

Il nuovo Microsoft Surface Neo è appena stato avvistato nel nuovo film “Red Notice” di Netflix, ma la cosa curiosa è che il prodotto non è mai stato lanciato sul mercato dall'OEM di Redmond.

Microsoft Surface Neo: tutti lo avvistano, ma l'azienda lo tiene nascosto

Il Microsoft Surface Neo è stato appena avvistato di nuovo. Questa volta, il terminale dell'azienda americana è stato avvistato in un nuovo film su Netflix chiamato Red Notice, con protagonisti Ryan Reynolds e Dwyane “The Rock” Johnson.

Il film è stato recentemente distribuito in tutto il mondo, e molti spettatori attenti hanno rapidamente individuato il prodotto in una scena. Per chi non lo sapesse, il gigante tecnologico americano aveva annunciato Surface Neo insieme al Surface Duo nel 2019. Quest'ultimo è stato ufficialmente rilasciato mentre il primo è stato posticipato fino a quando l'azienda non l'ha gettato nel dimenticatoio. Il recente cameo nella pellicola implica che il device non è stato dimenticato e potrebbe ancora fare un'apparizione commerciale a breve, anche se è altamente improbabile che sia così.

Well, WandaVision was filmed before the Surface Neo was delayed. I suspect Marvel / Microsoft has some kind of product placement deal in place, one that included the Neo before it was postponed indefinitely lol https://t.co/dWbwNEeWDg — Zac Bowden (@zacbowden) January 29, 2021

In precedenza, avevamo riferito che Surface Neo era stato “rinviato a data da destinarsi“. Sebbene il motivo ufficiale non sia mai stato rivelato, è probabilmente che questo sia dovuto agli impatti dell'epidemia di Coronavirus insieme alla carenza di componenti che è seguita poco dopo. Inoltre, la ricezione poco brillante del Surface Duo potrebbe anche aver scoraggiato l'OEM americano a rilasciare il prodotto. Quindi, perché abbiamo visto un gadget inedito che potrebbe non arrivare mai sul mercato in un film come Red Notice e nella serie TV WandaVision?

Semplice, il terminale è stato annunciato nel 2019, che è più o meno nello stesso periodo in cui sono iniziate le riprese di questi progetti cinematografici. In altre parole, il film (e la serie Disney) è stato girato prima della pandemia e, quindi, Microsoft ha presentato il PC prima del suo lancio come mezzo di marketing. Quindi ora sembra che il Surface Neo sia un articolo introvabile, misterioso e con un'attenzione da parte di media e fan spropositata.

Al momento, il destino di Microsoft Surface Neo è ancora sconosciuto, ma si spera di ottenere maggiori informazioni nei prossimi mesi.