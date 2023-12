Microsoft Surface Laptop Go3: il portatile perfetto per gli studenti

Se siete alla ricerca di un nuovo portatile leggero ma performante per il vostro studio, per la vostra attività, per scrivere la tesi, con cui lavorare ai testi online ma non solo, il Microsoft Surface Laptop Go 3 è il prodotto che farà sicuramente al caso vostro. Oltre a disporre di una scheda tecnica interessante, è un gadget leggero e compatto, perfetto per essere trasportato in mobilità senza il minimo problema. Pensate che dispone di uno schermo touchscreen da 12,45″ e vanta un processore Intel Core i5 sotto la scocca, coadiuvato da ben 8 GB RAM e da 256 GB di spazio su SSD. Il modello in questione è in colorazione Platino e presenta, ovviamente, Windows 11. Questo è un PC realizzato interamente da Microsoft, sia lato hardware che software e ciò significa che sarà super ottimizzato nell’uso quotidiano. Lo porterete a casa ad un prezzo sensazionale: 749,00€ con il 17% di sconto sul valore di listino ufficiale. Cosa aspettate? Correte a prenderlo prima che sia troppo tardi.

Microsoft Surface Laptop Go 3 su Amazon: ecco perché comprarlo

Il portatile è ottimo per tutti gli utilizzi; ha un design semplice, minimal ed elegante, ereditato dai modelli di fascia alta. È venduto in diverse colorazioni, è super sottile e leggero (pesa meno di 1,13 Kg) ed ha un ottimo schermo touchscreen da 12,4 pollici perfetto per il lavoro in mobilità, per lo studio a scuola, in università, nelle aule o in biblioteca. Il processore è l’ottimo Intel Core i5 di ultima generazione con 8 GB di RAM per un multitasking senza lag e senza rallentamenti. C’è il pulsante di alimentazione che funge anche da fingerprint per lo sblocco biometrico e avrete accesso al sistema cloud con OneDrive.

Il Microsoft Surface Laptop Go 3 viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 749,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese: correte a prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.