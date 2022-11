Microsoft Surface Laptop Go: sconto PAZZO su Amazon (-5%)

Interessantissimo prodotto quello di cui vi parliamo oggi che si trova in sconto su Amazon del 5%. Ci riferiamo al meraviglioso portatile low-cost di casa Microsoft, il Surface laptop Go, che si può portare a casa con soli 499,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo del device.

Inutile dirvi che è un Best Buy senza paragoni: questo dispositivo vanta infatti un rapporto qualità-prezzo unico, con tante features all’avanguardia e non solo. È leggerissimo, esteticamente bellissimo, ben costruito, con una solida struttura in alluminio e con una tastiera molto piacevole e comoda durante la digitazione. È la versione grigio platino quella in sconto e vi invitiamo ad approfittare per non perdervi l’occasione di fare vostro un articolo stupendo a prezzo vantaggioso.

Microsoft Surface Laptop Go: le caratteristiche

In primo luogo sappiate che se lo acquisterete da Amazon godrete di una serie di vantaggi esclusivi come le spese di spedizione gratuite e veloci, la consegna celere, l’abbonamento a Prime Video, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, la possibilità di godere di un’assistenza eccellente, con i tecnici qualificati che vi risponderanno tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Sì, anche nei festivi. La garanzia è di due anni e potrete restituirlo entro il 31 gennaio 2023. Ma sbrigatevi: adesso ci sono solo sei scorte disponibili.

Il portatile vanta un processore Intel Core i5, la memoria RAM da 4 GB e lo Storage da 64 GB in versione eMMC con Windows in modalità S. Le specifiche sono contenute perché questo è un device economico ma non per questo non è potente, anzi. Riesce ad eseguire tutte le operazioni, ma è particolarmente votato per lo studio e l’intrattenimento. Se si fra la scuola o l’università, questo è un prodotto da comprare al volo, senza se e senza ma. A 499,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.