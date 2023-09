Microsoft Surface Laptop Go 3 UFFICIALE: tutte le novità

Microsoft ha appena presentato il nuovissimo Surface Laptop Go 3 nel corso di un evento dedicato. Il dispositivo rappresenta la terza generazione del prodotto più economico della linea di PC del colosso di Redmond. Introduce il chipset Intel i5 di dodicesima generazione e dispone di qualche novità rispetto al passato. Vediamolo insieme.

Microsoft Surface Laptop Go 3: prezzi e disponibilità

Insieme al Surface Go 4 for Business e al Surface Laptop Studio 2, Microsoft ha tolto i veli al nuovo portatile low-cost pensato per i giovani professionisti e gli studenti. Si chiama Surface Laptop Go 3 e pesa poco più di 1,1 Kg, ha un chip Intel i5 di dodicesima generazione, uno schermo PixelSense da 12,4″ e molte altre features interessanti.

Partiamo subito dal prezzo; costa 799 dollari per il modello da 8 GB di RAM e 256 GB di storage ma volendo c’è anche la variante che ha ben 16 GB di RAM, ma costa 999 dollari. Lecito aspettarci un aumento nel mercato europeo; al momento non ci sono i costi per il nostro paese ma li conosceremo a breve. Negli Stati Uniti arriverà il 3 ottobre 2023.

Specifiche tecniche

Il display è un pannello PixelSense da 12,4″ che dispone del touchscreen; la risoluzione è rimasta a 1536 x 1024 pixel e la luminosità di picco invece, è ferma a 330 nit. Il tutto è protetto da un Corning Gorilla Glass 3. Questo è un prodotto sottile e leggero, pesa solo 1,1 Kg e troviamo una tastiera di dimensioni standard con un touchpad generoso e preciso. Peccato solo che, anche quest’anno, la keyboard non sia retroilluminata. Il fingerprint è posto nel pulsante di accensione e spegnimento (c’è Windows Hello e One Touch). La batteria è aumentata (40 Wh) e assicura 15 ore di utilizzo con una singola carica. Troviamo poi una webcam HD, speraker Omnisonic con Dolby Audio Premium, microfoni da studio a campo lontano, un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione e c’è Windows 11 Home. Sul frame laterale vi è una porta USB-C 3.2, una USB Type-A da 3.1, il jack audio da 3,5 mm e la porta Surface Connect.

