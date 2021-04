Sappiamo che Microsoft toglierà i veli al Surface Laptop 4 nel mese corrente. Quest’ultimo dovrebbe avere due versioni alimentate da chip Intel e AMD. Recentemente, Brad Sams ha rivelato che la compagnia di Redmond rilascerà anche una versione aggiornata delle cuffie Surface Headphones 2 questo mese. Questo prodotto dovrebbe avere il nome di “Surface Headphones 2 Plus“.

Microsoft Surface Headphones 2+: tutti i dettagli

Le cuffie saranno orientate verso gli utenti aziendali e non supporteranno il Bluetooth. Quindi l’unica opzione possibile sarà la connessione cablata. Inoltre, oltre al nero, non ci saranno altre varianti di colore. Microsoft venderà le cuffie separatamente. In termini di qualità del suono, Surface Headphones 2+ non differiranno molto da quelle attualmente esistenti,.

Come riporta Windows Central, Microsoft rilascerà a breve anche una webcam pensata per le videocall aziendali e non solo. Anche la Classroom Pen 2 rilasciata in precedenza verrà commercializzata nel mese corrente.

Come le nuove cuffie over-ear, questa webcam sarà rivolta al business. Ma ovviamente potrà essere utilizzato anche per altri scopi. La webcam Microsoft supporterà i video in HDR e disporrà di un otturatore per la privacy. Tuttavia, probabilmente, mancherà il supporto 4K. D’altro canto, questo non è un grosso difetto perché le webcam non devono supportare tale risoluzione per offrire una buona qualità video.

Immaginiamo, attualmente, che la Full HD sia sufficiente per una videochiamata di alta qualità. Inoltre, ci sono molte webcam 1080p sul mercato che non forniscono un’immagine di gran pregio; spesso, la qualità del sensore fa una grande differenza. Ma supponiamo che Microsoft utilizzerà uno dei più recenti sensori di immagine.

Infine, il Surface Laptop 4 è già riuscito ad emergere online diverse volte; sappiamo che questi prodotti verranno forniti con processori AMD e processori Intel Tiger Lake-U. Dopo questo laptop, la società con sede a Redmond lancerà un altro prodotto Surface in ottobre. Probabilmente, sarà il Surface Duo 2.

