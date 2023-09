Microsoft Surface Go 3: il tablet computer più versatile che vi sia

Oggi vogliamo parlarvi di un tablet di casa Microsoft che si crede un PC, con giusta causa, come suggeriamo noi. Il Surface Go 3 è un prodotto veramente eccellente, adatto sia a chi desidera un prodotto versatile con cui guardare film e serie TV in streaming, ma anche a chi cerca un dispositivo leggero per scrivere la tesi, con cui lavorare in mobilità, editare fotografie con software di immagini offline e online, ma non solo.

Microsoft Surface Go 3: il tablet PC che dovete comprare

Grazie all’ausilio del supporto per la Surface Pen, può diventare immediatamente una mini tavoletta grafica con cui disegnare e fare lavori di grafica. Insomma, è un best buy: arriva con Windows 11 Home in S Mode, ma può venir aggiornato alla versione standard del sistema operativo di Redmond. Grazie agli sconti di Amazon poi, si porterà a casa con soli 543,89€, spese di spedizione incluse, al posto di 599,00€. Non lasciatevi sfuggire questa fantastica occasione. Il modello in sconto è quello in colorazione Platino, con Intel Pentium Gold 6500Y sotto la scocca, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD.

Come detto, è un tablet che permette di navigare online, lavorare, giocare, scrivere, disegnare, guardare serie TV e film in streaming e molto altro ancora, in completa libertà; il merito è del form factor compatto, dello schermo di piccole dimensioni (10,5″) che però si vede benissimo in ogni contesto. Ha una batteria che assicura fino a 11 ore di autonomia con una singola carica e si può ricarica mediante USB Type-C o attraverso il Surface Connect. Dispone poi di una webcam FullHD 1080p che permette di fare videocall in altissima qualità; ottimi gli speaker che supportano la tecnologia Dolby Atmos. Infine, sapiate che potrete collegare le cuffie cablate sfruttando il cavo audio da 3,5 mm, gli HDD e gli SSD esterni con la Type-C e avrete anche il lettore di schede microSDXC. Con un prezzo di soli 543,89€ vi porterete a casa un tablet che fa molto più di quello che promette; il Microsoft Surface Go 3 è un vero best buy.

