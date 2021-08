Microsoft Surface Duo 2 sarà presentato ad ottobre e avrà un launcher tutto nuovo; questo è quanto si apprende in queste ore da un recente report trapelato online.

Microsoft: cosa sappiamo sul nuovo Surface Duo 2?

Microsoft ha presentato Surface Duo l'anno scorso e funziona ancora sul vecchio sistema operativo Android 10 con la skin UI Microsoft Launcher posta sopra.

Ora, si apprende che la società dovrebbe lanciare il Surface Duo 2 con un foglio delle specifiche aggiornato e un'interfaccia utente migliorata. Nuove perdite suggeriscono che l'azienda apporterà importanti miglioramenti alla UI e farà presto luce sulle specifiche del telefono.

Secondo WindowsLatest, l'OEM di Redmond sta pianificando di ottimizzare il launcher di Microsoft per il prossimo Surface Duo 2. Inoltre, il Program manager di Microsoft Vishnu Nath ha rivelato su Twitter che stanno arrivando nuovi aggiornamenti per la skin proprietaria del brand. Ha anche – implicitamente – confermato le voci in corso sul lancio di ottobre del prossimo Duo.

Parlando del launcher Microsoft, questo dovrebbe introdurre alcune nuove funzionalità e alcune di queste potrebbero essere ispirate al sistema operativo Android 11. Come detto in precedenza, l'attuale Microsoft Surface Duo funziona su Android 10 OS, ma riceverà presto il launcher Microsoft aggiornato ad Android 11; non sappiamo quando, però.

Oltre a questo, il nuovo dual-phone del costruttore di Xbox dovrebbe essere dotato di importanti aggiornamenti della fotocamera. Verrà fornito con tre ottiche posteriori così ripartite: un obiettivo principale, un tele e un sensore ultra grandangolare. Secondo recenti perdite, avrà lo stesso design pieghevole del Duo originale, ma sarà migliorato in termini di prestazioni. Si dice che verrà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 e avrà il supporto al modulo NFC per i pagamenti contacless e alle reti di quinta generazione 5G.

