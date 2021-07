Secondo quanto si apprende, il design del futuro Microsoft Surface Duo 2 disporrà di una tripla lente nella configurazione fotografica del pannello posteriore.

Microsoft Surface Duo 2: cosa sappiamo?

L'anno scorso, Microsoft ha lanciato il suo Surface Duo come il suo primo dispositivo a doppio schermo. Il gigante della tecnologia con sede a Redmond sta lavorando duramente al suo successore che, a quanto si ipotizza, dovrebbe avere il nome di “Surface Duo “. Ora sono emersi nuovi dettagli in merito.

Il design di Microsoft Surface Duo 2 è trapelato online, il che suggerisce che il terminale presenterà una configurazione a tripla lente sulla cover posteriore. I sensori sono posizionati verticalmente nell'angolo in alto a sinistra, precisamente all'interno del modulo rettangolare.

Per quanto concerne l'aspetto generale del dispositivo, sappiamo che questo dovrebbe rimanere lo stesso di quello visto sul modello di generazione attuale, con due schermi collegati da una cerniera al centro, una back cover in vetro e il logo Surface che capeggia al centro di una delle due aree.

Ci si aspetta che la fotocamera fornisca risultati migliori di quelli visti adesso, poiché i rapporti indicano che Microsoft sta pianificando di utilizzare l'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale nel firmware del suo dispositivo. Si dice anche che la società si stia concentrando sul miglioramento dell'esperienza utente finale.

Uno dei principali difetti del Surface Duo di prima generazione era contestuale all'hardware interno, essendo il prodotto alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 855 “vecchio” di un paio di anni fa. Tuttavia, nella prossima iterazione, si dice che la società voglia utilizzare l'ultimo SoC di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 888. Inoltre, il device dovrebbe supportare la connettività 5G e il modulo NFC per i pagamenti contactless.

In precedenza, è stato riferito che il Surface Duo 2 ha il nome in codice “Zeta“. Al momento, non ci sono informazioni su quando la società lancerà questo nuovo terminale, ma è improbabile che accada quest'anno. Ci aspettiamo di conoscere maggiori dettagli in merito nelle prossime settimane.

