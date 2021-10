Microsoft Surface Duo 2 è il device Android più potente

Microsoft Surface Duo 2 è appena stato nominato come “il nuovo campione di Geekbench”, detronizzando perfino il gaming phone per eccellenza, l'Asus ROG Phone 3.

Microsoft ha realizzato l'Android phone più potente del mercato

Il Surface Duo 2 è ora il dispositivo Android più potente esistente, almeno secondo il sito di benchmark Android di Geekbench. Il dual screen di nuova generazione è stato rilasciato di recente e ora si scopre che è stato sottoposto a numerosi test di benchmark; notiamo che ha ottenuto un punteggio in single-core di 1051 e uno in multi-core di 3317.

Per fare un confronto, il ROG Phone 3 di Asus, che ora si trova al secondo posto nella classifica multi-cor, ha segnato 3235, il che potrebbe indicare che il Duo 2 è persino più potente di un telefono da gioco. E nella classifica single-core, il device ha superato il punteggio di 966 del Samsung Galaxy S21+ 5G, diventando il nuovo campione assoluto.

Il Microsoft Duo 2 viene fornito con il processore Snapdragon 888 di punta di Qualcomm ed è anche dotato di 8 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di spazio di archiviazione, quindi calcola. Tuttavia, gli appassionati saranno consapevoli del fatto che lo Snapdragon 888 è stato sostituito dallo Snapdragon 888 Plus nel corso dell'estate corrente. Il chip è presente in telefoni come Vivo X70 Pro+, Xiaomi Mix 4 e Black Shark 4S, tutti telefoni che mancano tutti nella classifica.

Ovviamente, la maggior parte dei dispositivi con SD888+, se non tutti, supererà il Microsoft Surface Duo 2 in termini di punteggi Geekbench e di prestazioni. Bisogna considerare dunque che questo elenco è sì veritiero… ma non definitivo.

Tuttavia, Microsoft Surface Duo 2 può momentaneamente godere della sua nomina come “dispositivo complessivamente più veloce nell'elenco Geekbench”, almeno fino a quando non verrà soppiantato da qualche altro dispositivo, prima o poi. C'è da dire che le sue prestazioni hanno anche un costo enorme. Il dispositivo pieghevole ha un prezzo di partenza di 1.499 dollari e, secondo le prime recensioni uscite in rete, sembra che sia afflitto da numerosi bug del software. Peccato.