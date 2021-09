Microsoft Surface Duo 2 ufficiale: un grande passo avanti

Microsoft ha appena presentato il nuovissimo Surface Duo 2 (di seconda generazione). Un concentrato di tecnologia, che in realtà è un gran passo in avanti rispetto alla prima generazione. Eccolo in dettaglio.

Microsoft Surface Duo 2 ufficiale: tutti i dettagli

Un design rivisto, migliorato, corretto, ma non stravolto. Un dispositivo che punta su una nuova, e più robusta, cerniera. Due pannelli PixelSense Fusion Display, dalle dimensioni complessive di 8,3″ – e con refresh rate di 90Hz – sono la prima sorpresa che si scopre aprendo il device. Entrambi gli schermi sono protetti da vetro Corning (non è specificato quale, ma è facile pensare al Victus, il più robusto) e sono curvi: in questo modo, sono così vicini da sembrare quasi fusi insieme.

Sul posteriore invece è alloggiato un nuovo comparto fotografico, composto da tre sensori (12MP il principale, 16MP quello dedicato al grandangolo e 12MP quello per lo zoom ottico). La camera principale è dotata di stabilizzatore ottico d'immagine (OIS). Il comparto fotografico è accompagnato da un software personalizzato, che permette di sfruttare al massimo il potenziale del doppio schermo. Il suo cuore pulsante però è il vero motore di tutto: il processore Qualcomm Snapdragon 888 con supporto al 5G.

Un prodotto perfetto per lavorare, ma anche svagarsi dopo una giornata intensa. Sebbene sia equipaggiato con Android, la UI del device è studiata per integrarsi perfettamente con il sistema operativo Windows e permette di avere un'esperienza d'uso praticamente senza limiti. Passare dal PC allo smartphone (e viceversa) diventa ancora più semplice.

Lateralmente, è stata posizione una barra: un piccolo display, che segue il profilo del device in lunghezza, sul lato sinistro. Quando lo smartphone è chiuso, sarà possibile leggere notifiche e altri avvisi.

Non manca il supporto alla Surface Slim Pen, anzi: Microsoft ha previsto una speciale cover per riporre la penna e averla sempre a disposizione.

Un ottimo device anche per giocare. Il gaming è qualcosa che Microsoft – con il suo hardware e software legato a Xbox – conosce molto bene. Il design a doppio schermo di Surface Duo 2 e il 5G si prestano perfettamente al gaming da mobile. Per questo, per celebrare il lancio del nuovo device, il colosso di Redmond ha annunciato una partnership con Gameloft per il lancio di 3 giochi, perfettamente ottimizzati proprio per lo speciale smartphone. Si tratta di Modern Combat 5, Dungeon Hunter 5 e Asphalt Legends 9.

Al momento, non sappiamo se, quando e a che prezzo il nuovo Microsoft Surface Duo 2 potrebbe essere lanciato sul nostro mercato. Non resta che aspettare nuovi aggiornamenti in merito.