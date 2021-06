Il prossimo presunto foldable di Microsoft, l'atteso Surface Duo 2, dovrebbe essere lanciato in autunno e presentare a bordo delle specifiche interessanti: vediamo quali.

Surface Duo 2: presunte specifiche

A quanto pare, Microsoft starebbe lavorando alla prossima versione del suo dispositivo a doppio schermo Surface Duo. Identificato con il nome in codice Zeta, secondo alcuni rumor il Surface Duo 2 potrebbe essere lanciato nella seconda metà di quest'anno – probabilmente a settembre o ottobre 2021 – con specifiche ottimizzate e più funzionalità.

Sebbene non siano emersi dettagli sul terminale, ci aspettiamo che Surface Duo 2 venga fornito degli elementi tipici degli smartphone: la tecnologia NFC per i pagamenti wireless, un modulo per le fotocamere avanzato, caratteristiche più recenti e altro ancora.

Inoltre, il Surface Duo 2 potrebbe avere sotto il cofano l'ultimo SoC di punta per il 2021, il che presumibilmente si traduce nello Snapdragon 888 con funzionalità 5G. È anche trapelato che il display del device a doppio schermo di Microsoft potrebbe contenere display leggermente più grandi con angoli arrotondati e cornici più sottili, per un design e una finitura più snelli.

La nostra speranza è anche che Microsoft dedichi maggiore attenzione alle funzionalità del sistema operativo: dato che il primo Surface Duo ha fondamentalmente Android di serie (senza una vera rifinitura targata Microsoft), sarebbe interessante scoprire esclusivi miglioramenti dedicati alla produttività a bordo dell'OS del device.

Per quanto riguarda il prezzo, considerando che verrà spedito con le specifiche più recenti e maggiori funzionalità, siamo orientati a ritenere che costerà di più del Surface Duo di prima generazione, che è stato lanciato al prezzo di circa 1500 euro.

Microsoft

Smartphone