Microsoft mette a disposizione più pezzi di ricambio per riparare i dispositivi Surface; ecco cosa è emerso in qeuste ore in una dichiarazione ufficiale del brand.

Microsoft: riparare i PC Surface sarà più immediato

L'OEM di Redmond sta espandendo il supporto per la riparazione dei suoi PC e, nell'ultima mossa, il gigante della tecnologia americano sta rendendo più facile per i tecnici riparare i PC offrendo più parti dei dispositivi Surface.

Dal prossimo mese, i partner commerciali potranno acquistare un'ampia gamma di pezzi di ricambio da Microsoft e le organizzazioni potranno ordinare i suddetti elementi tramite i rivenditori autorizzati di dispositivi Surface.

Facendo l'annuncio, Microsoft ha dichiarato:

Abbiamo un impegno di lunga data per massimizzare la durata del prodotto, ridurre al minimo gli sprechi, utilizzare più risorse rinnovabili e migliorare la modularità, la riparabilità e la riciclabilità dei nostri dispositivi, compreso il nostro imballaggio.

La società ha aggiunto che sta lavorando con diversi partner del settore per rendere disponibili più opzioni di riparazione che garantiscano la qualità delle riparazioni, salvaguardino la privacy e la sicurezza dei consumatori e aiutino a proteggere i consumatori da eventuali problematiche di varia natura.

Si sa, i PC laptop Surface sono piuttosto difficili da riparare, ma l'azienda sembra rispondere ai reclami degli utenti e sta migliorando la riparabilità dei suoi portatili. Ad esempio, il Laptop 3 ha un punteggio di riparabilità di 5/10 di iFixit, un miglioramento significativo rispetto al Laptop e al Pro 7, che hanno ottenuto rispettivamente 0 e 1 punti su 10.

Con l'espansione dei pezzi di ricambio, sarà un po' più semplice riparare i dispositivi Surface. L'azienda raccomanda inoltre che tecnici IT qualificati eseguano eventuali riparazioni sui terminali della società stessa, il che ha senso, date le difficoltà coinvolte nel processo.

Elettronica