La data di lancio della nuova suite Microsoft Office 2021 è prevista per il 5 ottobre. La versione di nuova generazione di Office viene lanciata oggi invece, per i partner commerciali e le aziende.

Microsoft Office 2021: debutto previsto per il 5 ottobre

Microsoft ha anche reso disponibile al pubblico il canale di manutenzione a lungo termine di Microsoft Office (LTSC) per Windows e macOS. Per chi non lo sapesse, si tratta di una versione aziendale di Office 2021 offerta a clienti commerciali e governativi con licenza di volume.

La versione speciale del supporto a lungo termine è più adatta per le aziende in cui i processi e le app non possono cambiare su base mensile o per i settori regolamentati. Questo software non viene fornito con le varie funzionalità avanzate di intelligenza artificiale e cloud che si trovano su Microsoft 365 e non riceverà nemmeno nuove features. L'OEM di Redmond si impegnerà a supportare Office LTSC per cinque anni e rilascerà un'altra versione perpetua di Office in futuro.

La versione consumer della versione di Office 2021 invece, sarà molto simile e offrirà un tempo di rilascio bloccato anche senza aggiornamenti. Microsoft ha elencato più aggiunte a Office LTSC che dovrebbero applicarsi anche a Office 2021. Queste includono Line Focus, che è fondamentalmente una modalità di lettura, la funzione XLOOKUP per trovare elementi in una tabella, il supporto per array dinamico e, naturalmente, per Dark Mode in tutte le app della piattaforma .

I dettagli sui prezzi di Office 2021 non sono stati annunciati in questo momento. Tuttavia, la compagnia ha recentemente dichiarato che il suo primo aumento dei prezzi sia per Office 365 e per Microsoft 365, entrerà in vigore a marzo 2022.

La data di lancio del 5 ottobre coincide con la versione di Windows 11, il sistema operativo di nuova generazione di Microsoft per PC. Il nuovo software apporterà una serie di modifiche all'interfaccia sia a livello di sistema che a livello di app e fornirà anche il supporto per le app Android, anche se quest'ultimo non arriverà inizialmente.

