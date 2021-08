Microsoft ha in programma di dare una scossa alla gamma Surface questo autunno. A giudicare dai nuovi dati, la società rilascerà un laptop di punta ad ottobre, che occuperà la nicchia, come previsto in precedenza, destinata al Surface Book 4.

Microsoft Surface Book di nuova generazione è in arrivo

Secondo i rapporti, il nuovo laptop di punta perderà il nome di Surface Book. Invece, ne otterrà uno tutto nuovo: Surface Laptop Pro o Surface Laptop Studio. È possibile che Microsoft utilizzi un display non rimovibile nel design del laptop. Di recente l'azienda ha brevettato un prodotto avente un design insolito, che può essere implementato in un nuovo modello: non prevede una disconnessione completa del display dalla “base”.

Le modifiche al design possono essere accompagnate dall'adozione di componenti più potenti come le ultime GPU NVIDIA RTX. È disponibile un ampio display da 14 pollici con una frequenza di aggiornamento dinamica da 90 a 120 Hz.

Anche la penna per Surface riceverà sostanziali modifiche. Microsoft ha già annunciato che Windows 11 supporterà l'input dello stilo con feedback “tattile”. La nuova Surface Pen per laptop sarà dotata di motori a vibrazione interni, consentendo, in particolare, di simulare la sensazione della scrittura su diversi tipi di superfici.

Restano da vedere quali saranno i nuovi dettagli sul nuovo prodotto Surface. Non ci sono ancora informazioni sul processore utilizzato, ma vista la carenza nel mercato dei semiconduttori, è possibile che vengano utilizzati i processori Intel di undicesima generazione al posto degli ultimi chip Alder Lake. È anche possibile che la scelta ricada sui processori di casa AMD. Secondo i rapporti, Microsoft ha lavorato a stretto contatto con il produttore “rosso” del Surface Laptop 4.

Non si sa ancora quanto costerà il nuovo prodotto. In base al prezzo del Surface Book 3, il laptop potrebbe avere un prezzo superiore ai 1000 dollari. L'uscita è prevista per ottobre: ​​la maggior parte di questi eventi sono organizzati da Microsoft in autunno. Il nuovo hardware di punta uscirà probabilmente con il sistema operativo Windows 11, il cui debutto è previsto per la fine dell'anno.

