Mentre Windows 11 dovrebbe essere lanciato a livello globale entro la fine dell'anno, Microsoft ha rivelato alcune informazioni interessanti sul ciclo di aggiornamento della sua nuova versione del sistema operativo prima del debutto ufficiale dello stesso.

Windows 11 riceverà update annuali

Secondo un rapporto di IndianExpress, il colosso tecnologico americano ha promesso che il nuovo sistema operativo Windows 11 riceverà una nuova release ogni anno. In particolare, questo dato sembra essere nettamente inferiore rispetto alle due principali versioni del software che l'azienda ha lanciato ogni anno per Windows 10. In altre parole, Windows 11 riceverà aggiornamenti meno frequentemente rispetto all'iterazione attuale del sistema operativo; questo potrebbe avere un risvolto decisamente positivo: potrebbe anche portare ad un numero inferiore di bug che si verificano durante ogni nuovo aggiornamento del firmware.

Inoltre, i nuovi update di Windows 11 potrebbero arrivare insieme ai nuovi aggiornamenti di W10 durante l'autunno di ogni anno. L'OEM di Redmond ha anche aggiunto che supporterà ogni versione di Windows 11 Pro, 11 Pro Education, 11 Pro for Workstations e 10 Home per 24 mesi dopo il rilascio iniziale.

Dopo questo periodo di due anni, tuttavia, agli utenti sarà richiesto di eseguire l'upgrade per continuare a ricevere ulteriori update di sicurezza. D'altra parte, Windows 11 Enterprise, 11 Education e 11 IoT Enterprise riceveranno un periodo di supporto di 36 mesi.

È interessante notare che la compagnia statunitense continuerà a supportare Windows 10 per il prossimo futuro e ha promesso di offrire supporto per tutte le attuali iterazioni del sistema operativo presente: 10 Pro, 10 Pro Education, 10 Pro for Workstations e 10 Home per altri 18 mesi.

Per coloro che sono interessati alla prossima versione del sistema operativo, è possibile verificare i requisiti di sistema per Windows 11 sul sito ufficiale dell'azienda. Siete pronti a vedere il grande cambiamento che Microsoft ha pensato per i suoi utenti?

