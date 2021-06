Di recente Microsoft ha presentato Windows 11, offrendo l'aggiornamento gratuito su tutti i PC con Windows 10. Sebbene il nuovo sistema operativo sia in uscita entro fine anno, per l'upgrade bisognerà attendere la prima metà del 2022.

A dichiararlo è proprio Microsoft, tramite l'account Twitter ufficiale del noto sistema operativo:

“Windows 11 uscirà a fine 2021 e sarà distribuito entro qualche mese. Il rilascio dell'aggiornamento gratuito per i dispositivi con Windows 10 inizierà nel 2022, durante la prima metà dell'anno.”

Il ritardo in questione fa riferimento soltanto all'installazione del nuovo sistema sulle macchine già acquistate con Windows 10, mentre i PC venduti dopo il rilascio di fine anno saranno equipaggiati nativamente con Windows 11. Ovviamente, nulla vieta di eludere l'attesa dell'aggiornamento gratuito, acquistando una product key e procedendo all'installazione manuale del nuovo sistema operativo di Microsoft.

Ricordiamo che è già disponibile una versione Alpha di Win 11, per tutti gli utenti iscritti al programma Insider di Microsoft. Si tratta chiaramente di una versione non definitiva e non del tutto stabile, che sconsigliamo di installare sulla propria macchina principale.

