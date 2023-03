Microsoft 365 Family + McAfee Total Protection 2022 al prezzo di soli 74€

Grande sconto Amazon per il pacchetto Microsoft 365 Family da 15 mesi più McAfee Total Protection 2022 per un anno. Il prezzo è veramente folle: soli 74,99 euro invece di 184,42 euro. Lo sconto del 59% consente di risparmiare oltre 100 euro rendendo l’offerta davvero incredibile. La promozione è valida per poco tempo e l’attivazione è semplicissima perché vi arriverà tutto per email dopo il pagamento. Allo stesso prezzo trovate anche l’accoppiata Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe, anche se quest’ultimo a volte si può trovare a un prezzo ancora più vantaggioso.

Microsoft 365 Family e McAfee Total Protection 2022: sconto incredibile del 59%

Con Microsoft 365 Family potrete accedere a tutto il pacchetto Office, sia su PC Windows che su macOS, iOS e Android. Da non sottovalutare la possibilità di ottenere anche 1 TB di spazio d’archiviazione su OneDrive per ogni utente della famiglia incluso nell’abbonamento e che questo piano consente di registrare fino a 6 utenti. Include le app premium di Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook) sempre aggiornate.

Con McAfee Total Protection avrete una protezione online completa per le tutte le vostre informazioni personali e la vostra privacy in modo che possiate godervi appieno la vita digitale. Potrete anche accedere a funzionalità avanzate come Dark Web Monitoring e VPN sicura automatizzata da qualsiasi dispositivo per un’esperienza senza interruzioni ovunque voi siate. Attraverso la crittografia del traffico Internet, potete tenere la vostra carta di credito e i dati personali lontani da occhi indiscreti. Sia che voi abbiate bisogno di pagare bollette, gestire investimenti o semplicemente fare ricerche, Secure VPN vi aiuta a proteggere la vostra privacy anche con le reti Wi-Fi pubbliche.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile ottenere 15 mesi di Microsoft 365 Family e un anno di McAfee Total Protection 2022, con un unico bundle, al prezzo scontato di 74,99 euro invece di 184,42 euro. L’offerta garantisce uno sconto del 59% che corrisponde a un risparmio di più di 100 euro per due servizi indispensabili. Allo stesso prezzo trovate anche l’accoppiata Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe, anche se quest’ultimo a volte si può trovare a un prezzo ancora più vantaggioso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.