MicroSD SanDisk 64GB: memorizzi di tutto a velocità ESTREMA

La formidabile microSD SanDisk Extreme Pro da 64GB mette a disposizione una significativa quantità di spazio interno, oltre a velocità stellari in fase di scrittura e lettura dei dati. Libera memoria sui tuoi apparecchi spostando ogni tipo di file, applicazione o documento. Ottima qualità costruttiva, per la massima resistenza.

Non perdere quest’opportunità, prima che la promozione termini: fai il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 22%, ottieni la microSD ed il pratico adattatore con soli 26 euro invece di 33 euro.

Torna in offerta la microSD SanDisk da 64GB

La performante microSD SanDisk può contare su una velocità di lettura fino a 170 MB/sec ed una velocità di scrittura in grado di raggiungere i 90 MB/sec. Lo strumento perfetto per lavorare con file di grandi dimensioni o contenuti numerosi. Grazie al software “RescuePRO Deluxe” potrai recuperare i file accidentalmente cancellati.

La microSD SanDisk è particolarmente consigliata per effettuare riprese in 4K, specie in accoppiata con action camera e droni, ma anche ovviamente per liberare memoria sui tuoi tablet e smartphone compatibili. La Extreme Pro da 64GB è impermeabile e resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X.

Ascolta l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello la tua nuova microSD SanDisk Extreme Pro da 64GB: spesa ulteriormente ridotta ed arriverà a casa in brevissimo tempo con consegna gratis.

