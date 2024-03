MicroSD SanDisk 128GB: solo 19€ alla Festa delle Offerte Primavera Amazon

La bomba perfetta è ora disponibile sulla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Cosa stai aspettando? Acquista la MicroSD SanDisk 128GB a soli 19,99 euro, invece di 39,13 euro. Si tratta di un’occasione unica che non puoi farti scappare.

Tra l’altro con la tua iscrizione a Prime hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Sbrigati, prima che le scorte terminino in un attimo.

MicroSD SanDisk 128GB: la soluzione ideale per lo storage

Con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon hai tutto il necessario per risparmiare. In questo istante la MicroSD SanDisk 128GB Extreme è in offertissima. Ti arriva con il suo Adattatore SD incluso e il software RescuePro Deluxe per recuperare file e foto cancellati per errore.

Inoltre, grazie alla sua tecnologia avanzata, hai velocità di trasferimento dati elevate. In scrittura raggiunge i 90 MB/s per riprese rapide, anche in 4K Ultra HD Ready.

Aggiungila al carrello a soli 19,99 euro, invece di 39,13 euro. Approfitta adesso della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.