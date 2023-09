MicroSD SanDisk 128GB: solo 19,99€ su Unieuro, da avere subito

Con la MicroSD SanDisk 128GB ottieni uno spazio extra per i tuoi dispositivi senza interferire sulla portabilità. Si installa in un attimo ed è subito pronta all’utilizzo. Grazie alla sua tecnologia di ultima generazione trasferimento dati e lettura sono velocissimi. Addirittura puoi anche trasferire le app del tuo smartphone su questo storage e mantenere un avvio rapidissimo, come fossero sulla memoria del telefono. Acquistala ora a soli 19,90 euro, invece di 32,99 euro.

Questa super offerta la trovi solo su Unieuro grazie al Back To School, la nuova promozione in corso per risparmiare su tantissimi prodotti hi-tech. Il vantaggio è che, nonostante il prezzo così basso, hai anche la consegna gratuita a domicilio o il ritiro gratuito in negozio inclusi. Ovviamente, a questo prezzo devi assolutamente acquistarla. Multidispositivo la puoi utilizzare sia su smartphone, ma anche tablet, Chromebook, fotocamere, videocamere, droni e molto altro.

MicroSD SanDisk 128GB: super prezzo, tanta tecnologia

La MicroSD SanDisk 128GB è un prodotto affidabile e sicuro. Realizzata con cura, si presenta dotata di componentistiche premium resistenti a urti, alte temperature e liquidi. Plug & Play, non necessita di software per l’installazione e l’utilizzo. Con 128GB di memoria interna garantisce un ampio spazio extra di archiviazione e permette il salvataggio immediato anche di riprese in 4K. Nella confezione trovi anche il pratico Adattatore SD.

Tra tutte le MicroSD in commercio della sua categoria, questa è tra le migliori. Ovviamente è molto invitante anche il prezzo. Acquistala immediatamente su Unieuro approfittando di questa super offerta. La consegna gratuita è inclusa nel prezzo oppure puoi sempre decidere di ritirare il tuo ordine al pronto presso il negozio della catena più facile da raggiungere in base alla tua posizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.