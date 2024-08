MicroSD KODAK fino a 256GB da soli 3€ su TEMU

Ottieni maggiore spazio di archiviazione per i tuoi video e per le tue foto grazie alla fantastica MicroSD KODAK con adattatore SD incluso. Disponibile in varie taglie, fino a 256GB, oggi è in super offerta a partire da soli 3,71€. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso su TEMU.

Venduta direttamente da KODAK, questa MicroSD è un prodotto veramente eccellente. Grazie alla sua tecnologia è in grado di raggiungere velocità incredibile sia in lettura che in scrittura. Ottieni la spedizione gratuita completando l’ordine adesso.

MicroSD KODAK fino a 256GB in offerta speciale

Vivi un’esperienza incredibile di intrattenimento e passioni per fotografia e video con la MicroSD KODAK. Grazie a questo dispositivo hai fino a 256GB di storage extra per i tuoi dispositivi. Approfitta subito dell’offerta che trovi su TEMU, è venduta direttamente da KODAK. Puoi scegliere tra:

MicroSDXC 32GB ;

; MicroSDXC 128GB ;

; MicroSDXC 256GB.

In Classe A1 è davvero veloce! Grazie alla tecnologia Plug & Play la colleghi al tuo dispositivo ed è subito pronta all’uso. Raggiunge velocità fino a 100 MB/s. Non perdere altro tempo, supporta anche video in 4K UHD. Cosa stai aspettando? Mettila subito in carrello a partire da soli 3,71€.