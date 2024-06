MicroSD 400GB, è velocissima: SanDisk la SVENDE a soli 63€

La microSD SanDisk Ultra offre una straordinaria capacità di archiviazione, pari a ben 400GB, ideale per espandere lo spazio su smartphone, tablet e altri dispositivi. Con una velocità di lettura e scrittura elevatissima, garantisce performance sempre al top in ogni situazione. Degna di nota anche la qualità costruttiva, che conferisce solidità e resistenza.

Approfitta dell’offerta disponibile su Amazon: completa subito l’acquisto e potrai avere la microSD SanDisk Ultra ad un prezzo di soli 63 euro, sfruttando uno sconto vantaggioso del 24% sul prezzo originale di 84 euro.

MicroSD SanDisk da 400GB al minimo storico

Potrai dimenticare problemi e rallentamenti dovuti alla memoria piena sui tuoi dispositivi mobili. La microSD SanDisk Ultra ti offre 400GB di spazio aggiuntivo, permettendoti di salvare tutti i tuoi contenuti in modo rapido ed efficiente. Grazie ad una velocità di trasferimento dati fino a 120 MB/sec, potrai copiare circa 1000 foto al minuto. Inoltre, è perfetta per la registrazione di video in FullHD e risulta pienamente compatibile con tutte le principali applicazioni per smartphone e tablet, assicurandone un avvio pressoché istantaneo.

Porta a casa una microSD potente ed affidabile: mettila nel carrello al prezzo più basso di sempre ed approfitta della consegna gratuita per riceverla a casa il prima possibile.