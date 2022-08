MIA Super Fibra: FTTH da 19,99€ con WINDTRE

La MIA Super Fibra di WINDTRE è la soluzione per avere internet a casa dedicata a tutti i clienti mobili dell’operatore arancione. Attualmente è attivabile solo nei Negozi WINDTRE fino al 31 Agosto 2022, solo in tecnologia Fiber To The Home, la Fibra fino a casa di Open Fiber.

MIA Super Fibra: i dettagli della PROMO in FTTH

La promozione è attivabile solo dai già clienti mobili WINDTRE che intendono sottoscrivere un contratto di Internet a casa in FTTH. Quest’offerta comprende:

Internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH Open Fiber

al secondo in e in su rete Modem Incluso nel prezzo con tecnologia Wi-Fi 6 rateizzato per 48 mesi.

nel prezzo con tecnologia rateizzato per 48 mesi. 12 Mesi di Amazon Prime GRATIS

di Assistenza Kasko sull’apparato compresa per 48 mesi

sull’apparato compresa per 48 mesi Giga Illimitati su 3 SIM intestate alla stessa persona che attiva la promo.

Il tutto per soli 19,99 euro mensili. Come abbiamo detto all’inizio, è disponibile solo per i clienti che abitano nelle zone coperte dalla Fiber To The Home di WINDTRE. Non è infatti possibile attivare il servizio in presenza di Fibra Mista Rame.

In alternativa, esiste la promozione valida per tutti che potete attivare dal bottone qui sotto:

Oltre alla Super Fibra per i già clienti mobili esiste una soluzione con Netflix incluso oltre ai 12 mesi di Prime. I questo caso il prezzo aumenta a 30,99 euro mensili. inoltre, all’abbonamento è possibile includere il servizio Home Protect che salvaguardia i device dagli attacchi indesiderati e garantisce quindi una connessione sicura senza malware o virus. Questa opzione ha un costo mensile di soli 1,49 euro con la prima mensilità gratuita. La protezione può essere disattivata in qualsiasi momento chiamando il 159.

Costi ed altro

Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione di soli 9,99 euro. Inoltre, il contratto ha una durata di 24 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.