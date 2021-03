Dopo aver visto la promo MIA 100 dedicata ad alcuni già clienti WINDTRE, oggi vediamo una tariffa molto simile e sempre riservata agli utenti della Top Quality Network. Questa nuova offerta prende il nome di MIA 50.

MIA 50: i dettagli

La tariffa che vedremo fra poco viene proposta tramite SMS ad alcuni clienti WINDTRE e nello specifico gode di 50 Giga di traffico internet, 100 SMS verso tutti e minuti nazionali illimitati a soli 7,99 euro ogni mese. Con questa offerta sono disponibili per il cliente che viaggia occasionalmente in Europa un quantitativo pari a 4,4GB mensili.

Il messaggio che viene recapitato è il seguente:

Ciao, gentile cliente! Hai accesso a 50GIGA, Minuti illimitati e 100SMS a 7,99 euro! Sfrutta l’offerta MIA 50: non hai nessun costo di attivazione. Basta rispondere SIMIA a questo SMS entro 5 giorni. Continua qui per info e condizioni windtre.it/mia50/”.

Il costo mensile viene addebitato su credito residuo ed include anche alcuni servizi gratuiti come l’addon Ti Ho Cercato, l’ascolto gratuito della Segreteria Telefonica al 4200 e la navigazione tramite hotspot.

Costi ed altro

MIA 50, come recita il messaggio, non ha costi di attivazione. Inoltre, questa tariffa molto interessante è attivabile in completa autonomia. Per aderire alla promo è necessario rispondere all’SMS ricevuto ed attendere la conferma di avvenuta attivazione.

