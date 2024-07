Mi WiFi Range Extender Pro: connessione VELOCE in tutta casa a 15€

Vivi in una casa grande e nella tua stanza la connessione Internet è bassissima? Oppure, nonostante la casa sia piccola, le pareti sono molto spesse e hai lo stesso risultato? Nessun problema. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Mi WiFi Range Extender Pro a soli 15,99 euro, invece che 29,99 euro, e risolvi in un attimo.

Con questo ripetitore wireless avrai una perfetta connessione in ogni stanza di casa tua, anche quelle più distanti dal modem. E grazie allo sconto del 47% avrai un risparmio di ben 14 euro sul totale. Un’offerta davvero da non farsi scappare.

Mi WiFi Range Extender Pro e la connessione spacca le pareti

Con Mi WiFi Range Extender Pro puoi estendere la tua connessione wireless facendola rimbalzare su questo ripetitore per averla anche nei punti più distanti di casa tua. In questo modo non serve avere più Router. Ti basta attaccare il Range Extender alla presa della corrente più vicina al tuo modem Internet e il gioco è fatto.

La configurazione è semplicissima e possiede una velocità di trasmissione di 300 Mbps che garantisce il massimo del risultato. Grazie alle due antenne esterne avrai una copertura straordinaria. Inoltre una volta che l’avrei configurato non ti servirà nemmeno cambiare la rete sul tuo dispositivo perché avrà lo stesso identico nome e la stessa identica password.

A questo prezzo è davvero da prendere al volo. Lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono molte. Quindi vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Mi WiFi Range Extender Pro a soli 15,99 euro, invece che 29,99 euro. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.