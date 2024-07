Mi Smart Band 8, prezzo clamoroso: oggi è tua a soli 33,99€

La Xiaomi Mi Smart Band 8 è una delle migliori opzioni per chi cerca un fitness tracker economico ma ricco di funzionalità. Attualmente in offerta con uno sconto dell’8%, il prezzo è sceso a 33,99 euro rispetto al prezzo consigliato di 36,99 euro.

Il design del Mi Smart Band 8 ha subito alcune modifiche rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo ora presenta una struttura che consente una facile rimozione del cinturino, simile a un orologio tradizionale, ed è dotato di un telaio in metallo elettroplaccato, che lo rende più raffinato e durevole. Il display rimane un AMOLED da 1,62 pollici con una risoluzione di 192 x 490 pixel, ma ora offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, garantendo un’esperienza utente più fluida​.

Tra le nuove funzionalità, la Mi Smart Band 8 supporta oltre 150 modalità sportive, inclusa una modalità di boxe aerobica che sfrutta il sensore di accelerazione integrato. Inoltre, è possibile trasformare il dispositivo in un pod per la corsa, collegandolo ai lacci delle scarpe per monitorare parametri come la cadenza e la lunghezza del passo.

Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, il Mi Smart Band 8 include funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca, del sonno e della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Tuttavia, alcune di queste funzionalità sono disabilitate per impostazione predefinita e devono essere attivate manualmente tramite l’app Mi Fitness, il che potrebbe influire sulla durata della batteria.

La Mi Smart Band 8 è attualmente disponibile su Amazon a soli 33,99€: acquistala subito per assicurartela a questo prezzo ultra-competitivo.