Mi Smart Band 8, che prezzo! Con il doppio sconto la paghi solo 33€

La migliore fitness band per rapporto qualità prezzo. Parliamo ovviamente della Mi Smart Band 8, oggi proposta ad un prezzo ancora più competitivo e sfacciatamente aggressivo: grazie al coupon da 6€, che si somma ad un ulteriore sconto del 18%, su Amazon è tua ad appena 33,99€. Non male, considerato che normalmente la pagheresti quasi 50€.

Ci sono diverse novità rispetto alla generazione precedente. La Smart Band 8 mantiene il display AMOLED da 1,62 pollici con una risoluzione di 192 x 490 pixel, ma ora supporta un refresh rate di 60Hz e una luminosità massima di 600 nit, rendendo lo schermo facilmente leggibile anche alla luce del sole. Il design include una chiusura a scatto migliorata per evitare che il dispositivo si sganci inavvertitamente.

La Smart Band 8 include un sensore combinato per la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue (SpO2), oltre a funzionalità di monitoraggio del sonno e dello stress. D’interessante c’è anche la nuova modalità Pebble, che consente di agganciare il device alla scarpa, ottenendo in questo modo dati ancora più accurati per corsa, marcia e trekking.

La batteria della Smart Band 8 ha una capacità di 190 mAh, leggermente superiore rispetto al modello precedente, offrendo un’autonomia fino a 16 giorni con un uso normale. C’è anche la modalità Always-On Display, che però va a ridurre l’autonomia di circa sei giorni.

Non perdere l’opportunità di acquistare la Smart Band 8 ad un super prezzo: approfitta subito di questa offerta strepitosa!